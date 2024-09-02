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Sinop'ta trafik kazası: 2 yaralı

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Sinop'ta meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Sinop'ta meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, saat 14.10'da Ada Mahallesi Şehit Salih Saraç Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Haydar G.(78) idaresindeki 34 FB 3788 plakalı otomobil, virajı dönerken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yolun kenarında bulunan çukura düştü. Kazada sürücü Haydar G. ve araçta yolcu olarak bulunan Müzeyyen G. yaralandı. Yaralılar sağlık ekiplerince Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - SİNOP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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