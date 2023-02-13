Sinop'ta trafik kazası: 2 yaralı
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Sinop'ta meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Sinop'ta meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre kaza, Sinop- Samsun yolu Heyamola mevkiinde meydana geldi. B.A. hakimiyetindeki 55 ER 281 plakalı otomobil seyir halindeyken yolun sağ tarafında park halinde bulunan 34 CHK 361 plakalı otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle 55 ER 281 plakalı araç sürücüsü B.A. ve yanında bulunan yolcu M.A. yaralandı. Yaralılar Sinop Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı. - SİNOP
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa