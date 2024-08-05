Sinop'ta trafik kazası: 2 ölü, 2 yaralı

Sinop'un Boyabat ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Sinop'tan Kastamonu'ya seyir halinde olan Recep Kandıra'nın kullandığı 34 EUJ 839 plakalı otomobil, Boyabat-Hanönü arası Gökçeağaçsakızı köyü mevkisinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonrası istinat duvarına çarptı. Kazada otomobil sürücüsü Recep Kandıra ile Ömer Kandıra hayatını kaybederken, 2 kişi de yaralandı. Yaralılar Boyabat 75. Yıl Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor. - SİNOP