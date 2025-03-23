Sinop'ta Trafik Kazası: 1 Yaralı
Sinop-Samsun yolu Kabalı Kavşağı'nda meydana gelen trafik kazasında, ATV aracının bariyerlere çarpması sonucu 1 kişi yaralandı. Yaralı sürücü hastaneye kaldırıldı.
Sinop'ta meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Kaza, Sinop- Samsun yolu Kabalı Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Boyabat istikametinden Gerze istikametine giden H.Y. idaresindeki 57 ACF 524 plakalı ATV aracı, sürücünün hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarptı. Kazada yaralanan sürücü H.Y., ambulansla Atatürk Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - SİNOP
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa