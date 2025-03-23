İBB'de başkanvekilliği için Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün'ün ismi konuşuluyor

İşte İBB'de İmamoğlu'nun yerine düşünülen isim
DEM Partili Beştaş: İmamoğlu'nun tutuklanması, Öcalan'ın çağrısına bir sabotaj

İmamoğlu'nun tutuklanmasına DEM Parti'den dikkat çeken "Öcalan" yorumu
İmamoğlu'nun tutuklandığı hakimlik kararı ortaya çıktı

"İş adamlarından gelen paralar İmamoğlu'nun şirketlerine aktarıldı"
Özgür Özel'den medyaya tepki: Hepsini kayda alıyoruz

Özgür Özel'den televizyonlara gözdağı: Hepsini kayda alıyoruz

Sinop'ta Trafik Kazası: 1 Yaralı

Sinop'ta Trafik Kazası: 1 Yaralı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sinop-Samsun yolu Kabalı Kavşağı'nda meydana gelen trafik kazasında, ATV aracının bariyerlere çarpması sonucu 1 kişi yaralandı. Yaralı sürücü hastaneye kaldırıldı.

Sinop'ta meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, Sinop- Samsun yolu Kabalı Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Boyabat istikametinden Gerze istikametine giden H.Y. idaresindeki 57 ACF 524 plakalı ATV aracı, sürücünün hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarptı. Kazada yaralanan sürücü H.Y., ambulansla Atatürk Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - SİNOP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title