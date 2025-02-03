Sinop'ta Trafik Kazası: 1 Yaralı

Sinop'ta meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, saat 14.00 sıralarında Gelincik Mahallesi Fatih Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, A.A. idaresindeki 57 ACC 673 plakalı motosiklet direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu devrildi. Kazada sürücü A.A. yaralandı. Yaralı, sağlık ekiplerince Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - SİNOP