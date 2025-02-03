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Sinop'ta Trafik Kazası: 1 Yaralı

Sinop'ta Trafik Kazası: 1 Yaralı
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Sinop'un Gelincik Mahallesi'nde meydana gelen trafik kazasında, motosiklet sürücüsü A.A. direksiyon hakimiyetini kaybederek devrildi ve yaralandı. Yaralı, hastaneye kaldırıldı ve kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

Sinop'ta meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, saat 14.00 sıralarında Gelincik Mahallesi Fatih Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, A.A. idaresindeki 57 ACC 673 plakalı motosiklet direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu devrildi. Kazada sürücü A.A. yaralandı. Yaralı, sağlık ekiplerince Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - SİNOP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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