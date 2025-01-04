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Sinop'ta Trafik Kazası: 1 Yaralı

Sinop'ta Trafik Kazası: 1 Yaralı
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Sinop'ta meydana gelen trafik kazasında motosiklet ile otomobil çarpıştı, motosiklet sürücüsü yaralandı.

Sinop'ta meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, Ada Mahallesi Helvacı Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Çağdaş Sokak'tan Helvacı Sokak'a giriş yapan R.B hakimiyetindeki 57 DE 767 plakalı otomobil, Yakamoz Sokak'tan gelen motosikletle çarpıştı. Çarpışma sonucu devrilen motosikletin sürücüsü D.K yaralandı. İhbar üzerine kaza mahalline polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı, sağlık ekipleri tarafından Sinop Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. - SİNOP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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