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Sinop'ta Trafik Kazası: 1 Yaralı

Sinop'ta Trafik Kazası: 1 Yaralı
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Sinop'ta meydana gelen trafik kazasında motosiklet sürücüsü hafif yaralandı. Kaza, park halindeki bir aracın aniden yola çıkması sonucu gerçekleşti. Yaralı, hastaneye kaldırıldı.

Sinop'ta meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, 12.30 sıralarında Camikebir Mahallesi Batur Caddesi üzerinde meydan geldi. Edinilen bilgiye göre, A.Ç.'nin kullandığı 57 ABH 745 plakalı motosiklet, park halindeki bir aracın aniden yola çıkması üzerine manevra yaparak halinde bulunan 34 UN 883 plakalı araca çarptı. Kazada motosiklet sürücüsü hafif şekilde yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Hafif yaralanan A.Ç., ilk müdahalenin ardından Sinop Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı. - SİNOP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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