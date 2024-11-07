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Sinop'ta Trafik Kazası: 1 Yaralı

Sinop'ta Trafik Kazası: 1 Yaralı
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Sinop'ta meydana gelen trafik kazasında bir motosiklet sürücüsü yaralandı. Kaza, Sakarya Caddesi'nde bir aracın motosikletin önüne aniden çıkması sonucu meydana geldi.

Sinop'ta meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, Sakarya Caddesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre B.Ö., idesindeki 57 AAT 253 plakalı motosiklet Sakarya Caddesi istikametinden Adliye Meydanı istikametine seyir halinde iken Aşağı Hamam Yokuşundan Sakarya Caddesine seyir halinde olan N.Ş. idaresindeki 57 ABS 347 plakalı aracın aniden önüne çıkması neticesinde, motosiklet sürücüsünün araca çarpmamak için direksiyonu sola kırması sonucu düşerek yaralandı.

Yaralı sürücü 112 Sağlık ekiplerince Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kaza ile inceleme başlatıldı. - SİNOP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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