Sinop'ta trafik kazası: 1 yaralı

Sinop'ta motosiklet ile otomobilin karıştığı kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, saat 01.00 sıralarında Gelincik Mahallesi Fatih Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ü.U kontrolündeki 16 GV 555 plakalı otomobil cadde üzerinde U dönüşü yaparken karşı taraftan gelen E.D.'nin kullandığı motosiklet ile karşılaştı. Panik yapan E.D. direksiyon hakimiyetini kaybederek yol kenarında duran araca çarptı. Kaza sonrasında yaralanan motosiklet sürücüsü ambulansla Sinop Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Kaza sonrası olay yerine gelen polis ekipleri tarafından alkol kontrolü yapılan Ü.U.'nun 2,14 promil alkollü olduğu tespit edildi. Sürücüye toplamda 4 bin 64 lira idari para cezası uygulandı, ehliyetine 6 ay süreyle el konuldu. - SİNOP