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Sinop'ta trafik kazası: 1 çocuk dahil 5 yaralı

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Sinop'ta bir otomobilin şarampole takla atması sonucu 1'i çocuk 5 kişi yaralandı. Olay yerinde jandarma, polis ve sağlık ekipleri görevlendirildi. Yaralılar hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Sinop'ta otomobilin şarampole takla attığı kazada 1'i çocuk 5 kişi yaralandı.

Kaza, 10.30 sıralarında Sinop Abalı köyü mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, H.A.'nın kullandığı 35 CEB 98 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole girerek takla attı. İhbar üzerine bölgeye jandarma, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kaza sonucu otomobilde 1'i çocuk 5 kişinin yaralandığı öğrenildi.

Yaralılar A.A., S.A., Y.A., Y.A. ve K.A.A. sağlık ekipleri tarafından Sinop Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - SİNOP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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