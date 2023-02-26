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Sinop'ta torbacı operasyonunda 1 tutuklama

3. Sayfa Haberleri

Sinop'ta torbacı operasyonunda 1 tutuklama

Sinop'ta uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda 130 gram bonzai, 39 gram metamfetamin ve 6 gram kokain ele geçirildi.

Sinop'ta uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda 130 gram bonzai, 39 gram metamfetamin ve 6 gram kokain ele geçirildi. Yakalanan 2 şahıstan 1'i tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, kent merkezinde uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edilen 2 şahsa yönelik Sinop İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri bir ikamete baskın düzenledi. Şahısların kullandıkları araçta yapılan aramada 130 gram bonzai, 39 gram metamfetamin, 6,85 gram kokain, 15 gram esrar, 2,6 gram kenevir tohumu ile 2 ruhsatsız tabanca ve mermiler ele geçirildi. Ayrıca suçtan elde edildiği değerlendirilen 19 bin 635 TL ile bin 100 dolara da el konuldu. Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye çıkartılan 2 şüpheliden 1'i tutuklanırken, diğeri serbest bırakıldı. - SİNOP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Sinop 3. Sayfa Haberler

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