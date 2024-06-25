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Sinop'ta Ticari Taksi ile Otomobil Çarpıştı: 3 Yaralı

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Sinop'un Türkeli ilçesine bağlı Ayaz köyünde ticari taksi ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Sinop'un Türkeli ilçesine bağlı Ayaz köyünde ticari taksi ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Kaza, Türkeli - Ayancık karayolu Ayaz köyü mevkiinde meydana geldi. Ümit Ö. idaresindeki 57 ABL plakalı otomobil, Türkeli ilçesine seyir halindeyken karşı yönden gelen Ercan Ş. idaresindeki ticari taksi ile çarpıştı.

Kazada, sürücü Ümit Ö. ile otomobil içerisindeki Meryem U. ve Fatma Ö. yaralanarak, Türkeli Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - SİNOP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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