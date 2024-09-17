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Sinop'ta Tekne Yangını Paniğe Neden Oldu

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Sinop Mendirek'te bir teknede çıkan yangın, çevredeki vatandaşları paniğe sürükledi. Yangın, güneş enerjisinden aküye giden kabloların tutuşması sonucu meydana geldi. Olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi ve yangın kontrol altına alındı.

Sinop'ta bir teknede çıkan yangın paniğe neden oldu.

Yangın, 10.00 saatlerinde Sinop Mendirek'te meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, mendirekte bağlı bulunan O.G'ye ait teknede güneş enerjisinden aküye giden kabloların tutuşması sonucu yangın çıktı. Çevredeki vatandaşların durumu fark etmesi üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yangın, ekiplerin hızlı müdahalesiyle kontrol altına alınırken, teknenin maddi hasar gördüğü belirtildi. - SİNOP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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