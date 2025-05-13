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Sinop'ta Tarladan Yükselen Duman Paniğe Neden Oldu

Sinop'ta Tarladan Yükselen Duman Paniğe Neden Oldu
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Bostancılı Mahallesi'nde bir tarladan çıkan yoğun duman, vatandaşlarda yangın endişesi yarattı. İtfaiye ekiplerinin yaptığı incelemede dumanın, tarla sahibi tarafından yakılan kuru ot ve ağaç dallarından kaynaklandığı belirlendi.

Sinop'ta bir tarladan yükselen dumanlar paniğe neden oldu.

Olay, 13.50'de Bostancılı Mahallesi'ndeki bir tarlada meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, tarladan çıkan yoğun dumanları gören vatandaşlar, yangın ihtimali üzerine durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye ulaşan ekipler, yaptıkları incelemede yangının tarla sahibi tarafından yakılan kuru ot ve ağaç dallarından kaynaklandığını belirledi.

Yangının kontrollü olduğunu öğrenen vatandaşlar rahat bir nefes aldı. - SİNOP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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