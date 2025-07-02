Sinop'ta Tarlada Yangın: Rüzgarın Etkisiyle Tutuştu

Sinop'ta Tarlada Yangın: Rüzgarın Etkisiyle Tutuştu
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sinop'un Ordu Mahallesi'nde tarlada yakılan çöpler, rüzgarın etkisiyle otlara sıçradı. Yangın, mahalle halkının erken müdahalesi ve itfaiyenin kontrolüyle büyümeden söndürüldü.

Sinop'ta tarlada yakılan çöpler rüzgarın etkisiyle kısa sürede otlara sıçradı. Yangın büyümeden söndürüldü.

Yangın, saat 11.00 sıralarında Ordu Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir vatandaş tarlasında çöpleri yakmak isterken şiddetlenen rüzgarın etkisiyle yangın bir anda otlara sıçradı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, polis ve doğal gaz ekipleri sevk edildi. Mahalle halkının erken müdahalesi ve itfaiyenin kontrolüyle alevler büyümeden söndürüldü. - SİNOP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Yıllık ihracat 267 milyar dolarla Cumhuriyet tarihi rekoru kırdı

Bakan Bolat rakamları paylaştı! Cumhuriyet tarihine geçen rekor
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kahreden görüntüler! Genç yaşında 2 bacağını birden kaybetti

Kahreden görüntüler! Genç yaşında 2 bacağını birden kaybetti
Tağşiş listesi yenilendi! Bakanlık ünlü börekçiyi ifşa etti

Tağşiş listesi yenilendi! Bakanlık ünlü börekçiyi ifşa etti
Bomba iddia! PKK terör örgütü, bugün silah bırakmaya başlıyor

Bomba iddia! PKK terör örgütü, bugün silah bırakmaya başlıyor
Ülkenin en zehirlisi! Öğretmen yürürken buldu

Ülkenin en zehirlisi! Öğretmen yürürken buldu
Kenan İmirzalıoğlu uzun süren sessizliğini yeni projeyle bozuyor

Kenan İmirzalıoğlu setlere geri dönüyor! Rolü şaşırttı
Doğum esnasında anne hayatını kaybetti, bebek yaşama tutundu

Doğum esnasında anne hayatını kaybetti, bebek yaşama tutundu
Zehra Güneş ve kardeşi düğünden fotoğraf paylaştı! Her gören aynı yorumu yaptı

Kardeşiyle düğünden fotoğraf paylaştı! Her gören aynı yorumu yaptı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.