Sinop'ta Tarım Arazisi ve Samanlık Yangını

Sinop'ta meydana gelen yangında 2 buçuk hektar alan tarım arazisi, 1 samanlık ve ağaçlar yanarak zarar gördü.

Yangın, Sinop'un Boyabat ilçesine bağlı Gökçeağaçsakızı köyünde bir tarım arazisinde meydana geldi. Rüzgarın da etkisiyle yangın geniş alana yayıldı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, orman arazözleri ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangında arazide bulunan ağaçlar ile birlikte 1 samanlık ve 2 buçuk hektar alan yandı.

Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı. - SİNOP