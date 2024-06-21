Üye Girişi
Haberler

Sinop'ta Tarım Arazisi ve Samanlık Yangını

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sinop'un Boyabat ilçesine bağlı Gökçeağaçsakızı köyünde meydana gelen yangında 2 buçuk hektar alan tarım arazisi, 1 samanlık ve ağaçlar zarar gördü. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

Sinop'ta meydana gelen yangında 2 buçuk hektar alan tarım arazisi, 1 samanlık ve ağaçlar yanarak zarar gördü.

Yangın, Sinop'un Boyabat ilçesine bağlı Gökçeağaçsakızı köyünde bir tarım arazisinde meydana geldi. Rüzgarın da etkisiyle yangın geniş alana yayıldı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, orman arazözleri ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangında arazide bulunan ağaçlar ile birlikte 1 samanlık ve 2 buçuk hektar alan yandı.

Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı. - SİNOP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Boyabat Sinop 3.Sayfa Yaşam Güncel Haberler

Nüfusunun yüzde 98'i Müslüman olan Tacikistan'da başörtüsü ve dini bayramlar yasaklandı

Nüfusunun yüzde 98'i Müslüman olan Tacikistan'da başörtüsü ve dini bayramlar yasaklandı

 Diyarbakır ve Mardin'deki anız yangınlarında hayatını kaybedenlerin sayısı 11'e yükseldi

Diyarbakır ve Mardin'deki anız yangınlarında hayatını kaybedenlerin sayısı 11'e yükseldi

 Mide bulandıran görüntü! Köpeğe tecavüz ederken suçüstü yakalandı

Mide bulandıran görüntü! Köpeğe tecavüz ederken suçüstü yakalandı

 Doğum teşvik paketi geliyor! Doğum izninin uzatılması da kira ve kreş desteği de masada

Doğum teşvik paketi geliyor! Doğum izninin uzatılması da kira ve kreş desteği de masada
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title