Sinop'ta tarihi eser baskınında 1 gözaltı

Sinop'un Dikmen ilçesinde bir eve yapılan baskında Roma ve Bizans dönemlerine ait farklı tarihi eserler ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

Sinop'un Dikmen ilçesinde bir eve yapılan baskında Roma ve Bizans dönemlerine ait farklı tarihi eserler ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Sinop İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi tarafından, Dikmen'e bağlı bir köyde 1 şüphelinin tarihi eser aradığı ve bulduğu eşyaları sakladığı değerlendirilen eve baskın düzenlendi. Adreste yapılan incelemelerde, Roma ve Bizans dönemlerine ait olduğu değerlendirilen 13 çeşitli ebatlarda sikke, 1 yüzük, 7 adet çeşitli ebatlarda obje, 2 küpe, 1 tarihi kama, 1 el dedektörü, 1 ruhsatsiz av tüfeği ele geçirildi. Olayla ilgili 1 şüpheli gözaltına alınarak hakkında yasal işlem başlatıldı. - SİNOP