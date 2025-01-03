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Sinop'ta Suç Oranlarında Büyük Düşüş: Huzur Adası Olma Yolunda

Sinop'ta Suç Oranlarında Büyük Düşüş: Huzur Adası Olma Yolunda
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Sinop Valisi Mustafa Özarslan, yapılan sıkı denetimler sonucunda 2023 yılına kıyasla kasten öldürme olaylarında %43, konut dokunulmazlığı ihlalinde %18, cinsel saldırılarda %21, motosiklet hırsızlığında %72, evden hırsızlıkta %22 ve oto hırsızlığında %33 azalma sağlandığını açıkladı.

Sinop Valisi Mustafa Özarslan, yapılan etkin ve sıkı denetimler sonucunda 2023 yılına göre kasten öldürme olaylarında yüzde 43, konut dokunulmazlığı ihlali olaylarında yüzde 18, cinsel saldırı olaylarında yüzde 21, motosiklet hırsızlığı olaylarında yüzde 72, evden hırsızlık olaylarında yüzde 22, oto hırsızlığı olaylarında da yüzde 33 azalma sağlandığını söyledi.

Sinop Valisi Mustafa Özarslan'ın başkanlığında, 2025 yılının "İl Asayiş Saati Toplantısı" gerçekleştirildi. Toplantıda, Sinop'un 2024 yılı asayiş ve güvenlik verilerine ilişkin açıklamalarda bulunan Vali Özarslan, "Huzur Adası Sinop'umuzu daha da güvenli bir şehir haline getirmek için 959 emniyet, 760 jandarma ve 36 sahil güvenlik mensubu olmak üzere toplam bin 755 personelimiz mesai mefhumu gözetmeksizin gece-gündüz görev yapmaktadır. İlimiz genelinde 01 Ocak-31 Aralık 2024 tarihleri arasında emniyet ve jandarma birimlerimiz tarafından yürütülen operasyonel çalışmalar sonucunda çeşitli suçlardan aranan toplam 951 şahıs yakalanmış, 140 adet ruhsatsız tabanca, 71 adet kurusıkı tabanca, 100 adet av tüfeği başta olmak üzere çok sayıda suç aleti ele geçirilmiştir. 2024 yılında ilimizde; kişilere karşı işlenen suçlarda aydınlatma oranı yüzde 98, topluma karşı suçlarda aydınlatma oranı 98,3, malvarlığına karşı suçlarda aydınlatma oranı yüzde 85,4, millete ve devlete karşı suçlarda aydınlatma oranı yüzde 96,6, takibi gereken olaylarda aydınlatma oranı ise yüzde 99,7 olmuştur. Yapılan etkin ve sıkı denetimler sonucunda 2023 yılına göre kasten öldürme olaylarında yüzde 43, konut dokunulmazlığı ihlali olaylarında yüzde 18, cinsel saldırı olaylarında yüzde 21, motosiklet hırsızlığı olaylarında yüzde 72, evden hırsızlık olaylarında yüzde 22, oto hırsızlığı olaylarında yüzde 33 azalma sağlanmıştır" dedi.

Sinop'un ve ülkenin huzuru noktasında en önemli başlıklardan birisi olan terör örgütleriyle mücadele konusunda da çalışmalarının kararlılıkla devam ettiğini belirten Özarslan, "FETÖ/PDY, PKK, DEAŞ, sol terör örgütleri ve terörizmin finansmanına yönelik yapılan toplam 10 adet operasyon gerçekleştirilmiştir. Bu operasyonlarda 10 şahıs yakalanarak gözaltına alınmış, 9 şahıs ifade sonrası serbest, 1 şahıs hakkında adli kontrol kararı verilmiştir. Sinop'ta güvenlik güçlerimiz bir diğer önemli başlığımız olan kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele konusunda da çok başarılı çalışmalara imza atmaktadır. 2024 yılında organize suçlar kapsamında 6 operasyon gerçekleştirilmiş. Bu operasyonlarda 49 şahıs yakalanmış. 8 şahıs tutuklanmış, 14 şahıs hakkında Adli Kontrol kararı verilmiştir" diye konuştu.

Vali Özarslan şöyle devam etti:

"Kaçakçılıkla mücadele kapsamında 3 bin 235 adet emtia malzemeleri, 525 litre etil alkol, 791 bin 880 adet makaron, 220 kg kaçak tütün ele geçirilmiştir. Şehir eşkıyalarının hemşehrilerimizin huzurunu kaçırmasına bugüne kadar izin verilmedi, bundan sonra da verilmeyecek, organize suç örgütleri ve çetelere nefes aldırılmayacaktır. Uyuşturucuyla mücadele kapsamında ise 261 gram metamfetamin, 8 kilo 635 gram esrar, 4 kilo 391 gram skunk, 1 kilo 616 gram bonzai, 42 bin 392 adet sentetik ecza 1511 adet ecstasy hap, 648 kök kenevir ele geçirilmiştir. Bu doğrultuda gerçekleştirilen 280 operasyonda 477 şahıs yakalanmış, 63 şahıs tutuklanmış ve 24 şahsa adli kontrol tedbiri uygulanmıştır."

Sahil güvenlik faaliyetleri hakkında da bilgi veren Özarslan, "Denetimlerimiz karada olduğu gibi mavi vatanımızda da devam ediyor. TCSG-72 Komutanlığımızca 2024 yılında 1978 saat denizde, 1078 saat karada görev icra etmiştir. Yapılan denetimlerde 775 Gemi/tekne kontrol edilmiş. gemi ve teknelerde bulunan 4 bin 384 şahsın sorgulaması yapılmıştır. 31 tekne hakkında yasal işlem yapılmıştır. Bunun yanında düzensiz göçle mücadelemiz de devam etmektedir" şeklinde konuştu.

Trafik ve siber suçlarla ilgili de bilgi aktaran Özarslan, "Sinop'ta 2024 yılında trafik uygulamalarında kurallara uymayan 44 bin 564 araç ve motosiklet sürücüsüne işlem yapılmış, 2 bin 95 araç ve motosiklet trafikten menedilmiş, plakasız tescilsiz trafiğe çıktığı tespit edilen 66 motosiklet MKE'ye teslim edilmiştir. Siber suçlarla mücadele kapsamında 2024 yılında 410 sosyal medya hesabı incelenmiş olup, bunlardan 87 'sinin terörle iltisaklı olduğu tespit edilmiş, 334 şahıs ve hesaba işlem yapılmıştır" ifadelerini kullandı. - SİNOP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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