Sinop İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan şok uygulamada, Boyabat-Sinop karayolu üzerinde 2 şahıs üzerinde yapılan aramada 15 gram metamfetamin ve 1 adet uyuşturucu madde kullanma aparatı ele geçirildi. Olayla ilgili 2 şüpheli şahıs adli işlemlere başlanarak yakalandı.

Sinop'ta şok uygulamada 15 gram metamfetamin ele geçirildi, 2 şüpheli şahıs yakalandı.

Sinop İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamada, "Sinop İl Jandarma Komutanlığınca Boyabat- Sinop karayolu üzerinde yapılan şok uygulamasında 2 şahıs üzerinde yapılan aramada satışa hazır hale getirilmiş 15 gr. metamfetamin ve 1 adet uyuşturucu madde kullanma aparatı ele geçirilmiş olup, olayla ilgili 2 şüpheli şahıs yakalanarak adli işlemlere başlanılmıştır. Sinop İl J.K.lığının vatandaşlarımızın can ve mal güvenliği ile huzur ve esenliği için suç ve suçlularla mücadelesi kararlılıkla devam edecektir" denildi. - SİNOP