Sinop'ta Soba Tıkanıklığı Paniğe Neden Oldu

Sinop'ta bir apartmanın zemin katındaki daireden çıkan duman, çevrede paniğe yol açtı.

Olay, Ada Mahallesi Okullar Caddesi üzerinde bulunan bir apartmanın zemin katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir apartmanın zemin katında yaşayan şahıs ısınmak için evinde bulunan sobayı yaktı. Ancak soba borusu tıkalı olunca ev duman altında kaldı. Şahıs kendi imkanlarıyla soba kovasını dışarı çıkararak muhtemel bir yangına engel oldu. Olay yerine gelen ekipler yangın olduğu düşünülen dumanın, sobanın tütmesinden kaynaklandığı belirledi. - SİNOP