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Sinop'ta Sinir Krizi Geçiren Kadın Cama Yumruk Attı

Sinop'ta Sinir Krizi Geçiren Kadın Cama Yumruk Attı
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Sinop'ta evinde sinir krizi geçirerek cama yumruk atan yabancı uyruklu bir kadın, camın kırılması sonucu sağ elinden yaralandı. Hastaneye kaldırılan kadının sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Sinop'ta bir kadın, evinde sinir krizi geçirerek cama yumruk attı. Camın kırılmasıyla sağ elinden yaralanan kadın hastaneye kaldırıldı.

Olay, saat 13.30 sıralarında Yenimahalle Yüksekkaldırım Sokak'ta bir evde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yabancı uyruklu Zehra Muhammedi isimli kadın, evinde sinir krizi geçirerek cama yumruk attı. Camın kırılması sonucu sağ elinden yaralanan kadını gören yakınları, durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine adrese gelen sağlık ekipleri, yaralı kadına ilk müdahaleyi yaparak Sinop Atatürk Devlet Hastanesine kaldırdı. Kadının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - SİNOP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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