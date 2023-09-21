Sinop'ta Silahla Yaralama Olayı: 2 Tutuklama, 1 Adli Kontrol

Sinop'ta meydana gelen silahla yaralama olayıyla ilgili gözaltına alınan 3 kişiden 2'si tutuklandı, 1'i adli kontrolle serbest kaldı. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan operasyonda 2 adet ruhsatsız tabanca ve 1 adet mermi ele geçirildi.

Sinop'ta meydana gelen silahla yaralama olayıyla ilgili gözaltına alınan 3 kişiden 2'si tutuklandı, 1'i adli kontrolle serbest kaldı.

Edinilen bilgiye göre, şehir merkezinde meydana gelen kasten yaralama olayıyla ilgili, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, çarşı ve mahalle bekçileri tarafından şüpheli şahıslar yakalandı. Olayda kullanılan 2 adet ruhsatsız tabanca ile 1 adet mermi ele geçirildi. Olay ile ilgili yakalanan 3 şüpheli şahıstan 2'si adli makamlarca tutuklandı, 1'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - SİNOP