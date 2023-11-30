Sinop'ta Silah Sesleriyle Hareketlenen Polis Ekipleri Şüphelileri Yakaladı

Sinop'ta şehir merkezinde 2 farklı noktada duyulan silah sesleri üzerine polis ekipleri harekete geçti. Şüpheli şahıslar silahlarıyla birlikte yakalandı ve üst aramasında tabanca ve mermi ele geçirildi.

Sinop'ta 2 farklı noktada silah sesi duyulması üzerine harekete geçen polis ekipleri şüpheli şahısları silahlarıyla birlikte yakaladı.

Edinilen bilgiye göre, önceki gece Sinop şehir merkezinde 2 farklı noktada silah sesi duyuldu. Olay üzerine polis ekipleri harekete geçti. Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri şüphelileri kısa sürede yakaladı. Şahısların yapılan üst aramasında 2 adet tabanca ve 44 adet mermi ele geçirildi. 2 şüpheli şahıs hakkında gerekli yasal işlemler başlatıldı. - SİNOP