Sinop'ta Sigara Kaçakçılarına Operasyon: 10 Bin İçi Boş Makaron Ele Geçirildi

Sinop İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçak sigara satıcılarına yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda 10 bin adet içi boş makaron ele geçirildi ve 1 kişi gözaltına alındı. Şüpheli hakkında yasal işlemler başlatıldı.

Sinop'ta sigara kaçakçılarına yönelik düzenlenen operasyonda 10 bin içi boş makaron ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.

Sinop İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçak sigara satıcılarına yönelik operasyonlarına bir yenisini ekledi. Polis ekiplerince yapılan operasyonda 10 bin adet içi boş makaron ele geçirildi. 1 kişi gözaltına alındı. Şüpheli şahıs hakkında yasal işlemler başlatıldı. - SİNOP