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Sinop'ta Serinlemek İçin Denize Giren Vatandaş Mahsur Kaldı

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Sinop'ta bir vatandaş, serinlemek için girdiği denizde mahsur kaldı. Olayı gören vatandaşlar durumu 112'ye bildirdi. Dalgıç polis tarafından denizden güvenli bir şekilde çıkarılan yaşlı adamın sağlık durumu iyi.

Sinop'ta bir vatandaş, serinlemek için girdiği denizde mahsur kaldı.

Olay, saat 11.50'de Karakum mevkiindeki bir plajda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, serinlemek için denize giren bir kişi suda mahsur kaldı. Olayı gören vatandaşlar durumu 112'ye bildirdi. İhbar üzerine olay yerine Sinop İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı çok sayıda polis ve ambulans sevk edildi. Kısa sürede suya inen dalgıç polis, yaşlı adamı denizden güvenli bir şekilde çıkardı. Olayın ardından yapılan açıklamada, yaşlı adamın sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi. - SİNOP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

3-sayfa sinop Olay 3.Sayfa Yaşam Güncel Haberler

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