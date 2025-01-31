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Sinop'ta Şehirler Arası Yolcu Taşımacılığına Denetim

Sinop'ta Şehirler Arası Yolcu Taşımacılığına Denetim
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Sinop İl Emniyet Müdürlüğü trafik ekipleri, şehirler arası yolcu taşımacılığı yapan araçlara yönelik denetim gerçekleştirdi. Denetimlerde, kış mevsiminde güvenli sürüş kurallarına uyulmasının önemi vurgulandı ve emniyet kemeri kullanımı hakkında yolcular bilgilendirildi.

Sinop'ta şehirler arası yolcu taşımacılığı yapan araçlara yönelik denetim gerçekleştirildi.

Sinop İl Emniyet Müdürlüğü trafik ekipleri tarafından düzenlenen denetimlerde, araç şoförleri ve yolcular bilgilendirildi. Denetimler sırasında, araç şoförlerine kış mevsiminde güvenli sürüş kurallarına riayet edilmesinin hayati önemi vurgulandı. Trafik ekipleri, özellikle kış şartlarında trafik kurallarına uyulmasının kazaların önlenmesi açısından önemli bir rol oynadığını belirtti. Denetimlerde trafik ekipleri, seyahat sırasında emniyet kemeri kullanımının can güvenliği açısından önemine dikkat çekerek, yolculara bu konuda bilgilendirme yaptı. - SİNOP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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