Sinop'ta Sahte ve Kaçak Alkol Operasyonu: 3 Şüpheli Yakalandı

Sinop'ta düzenlenen sahte ve kaçak operasyonunda 3 şüpheli yakalandı.

Sinop Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube ekiplerince, Sinop Merkez ve Boyabat ilçesinde sahte ve kaçak alkol üretimi ve satışına yönelik çalışma yapıldı. Belirlenen adreslerde yapılan aramalarda, 560 litre kaçak/ sahte etil alkol, 600 adet alkollü içki yapımında kullanılan anason, 22 adet gümrük kaçağı cinsel içerikli ürün, 101 adet bandrolsüz puro ve muhtelif miktarda piyasaya sürülmeye hazırlanmış kaçak alkol ele geçirildi.

Olayla ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı. - SİNOP