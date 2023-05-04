Sinop'ta sahte alkol ve kaçak sigara operasyonu
3. Sayfa Haberleri
Sinop'ta kaçak sigara ve alkol imalathanesine düzenlenen baskında 40 litre el yapımı sahte içki ile kaçak tütün ve bandrolsüz makaronlar ele geçirildi, 2 şahıs gözaltına alındı.
Sinop'ta kaçak sigara ve alkol imalathanesine düzenlenen baskında 40 litre el yapımı sahte içki ile kaçak tütün ve bandrolsüz makaronlar ele geçirildi, 2 şahıs gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, Sinop'un kent merkezinde 2 şahıs tarafından kaçak sigara ve alkol imalathanesi olarak kullanılan bir adrese baskın düzenlendi. Yapılan incelemelerde, el yapımı olarak üretilen sahte 22,5 litre bira, 15 litre votka, 2 litre viski ile 15 adet alkol yapımında kullanılan aroma, dereceli alkol yapım kazanı ve 2 adet dereceli damıtma cihazı ele geçirildi. Ayrıca 5 adet elektrikli sigara sarma makinesi, 1 adet kollu sigara sarma makinesi, 36 bin dal içi boş bandrolsüz makaron ve 15 kg açık kıyılmış tütün ve ele geçirildi.
Olayla ilgili 2 şüpheli şahıs gözaltına alınarak yasal işlem başlatıldı. - SİNOP