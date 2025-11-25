Sinop'ta Sahte Alkol Operasyonu: 60 Litre Etil Alkol Ele Geçirildi
Sinop İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, il merkezinde sahte alkol ticaretine yönelik eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi. Operasyonda 60 litre etil alkol ele geçirilirken, olayla bağlantılı 3 şüpheli yakalandı. Haklarında yasal işlem başlatıldığı belirtildi.
