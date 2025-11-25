Haberler

Sinop'ta Sahte Alkol Operasyonu: 60 Litre Etil Alkol Ele Geçirildi

Güncelleme:
Sinop'ta düzenlenen operasyonda 60 litre sahte etil alkol ele geçirilirken, 3 şüpheli hakkında işlem başlatıldı. 2025 yılı içerisinde toplam 2 bin 400 litre sahte alkolün piyasaya sürülmeden engellendiği bildirildi.

Sinop'ta sahte/etil alkole yönelik düzenlenen operasyonda 60 litre etil alkol ele geçirildi, 3 şüpheli hakkında işlem başlatıldı. İl genelinde 2025 yılı içinde toplam 2 bin 400 litre sahte/etil alkolün piyasaya sürülmeden engellendiği bildirildi.

Sinop İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, il merkezinde sahte alkol ticaretine yönelik eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi. Operasyonda 60 litre etil alkol ele geçirilirken, olayla bağlantılı 3 şüpheli yakalandı. Haklarında yasal işlem başlatıldığı belirtildi.

Emniyet birimleri, 2025 yılı içerisinde il genelinde toplam 2 bin 400 litre sahte/etil alkolü piyasaya sürülmeden ele geçirdi. - SİNOP


