Sinop'ta Ruhsatsız Silah ve Mühimmat Kaçakçılığına Operasyon

Sinop'ta silah ve mühimmat kaçakçılığı ile mücadeleye yönelik yapılan çalışmalar kapsamında ruhsatsız silah ve fişek ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.

Sinop İl Jandarma Komutanlığı tarafından mühimmat kaçakçılığı ile mücadeleye yönelik yapılan çalışmalar kapsamında 3 adet 9 mm çapında ruhsatsız tabanca, 1 adet 7,65 mm çapında ruhsatsız tabanca, 3 adet ruhsatsız av tüfeği, 1 adet kama, 47 adet tabanca fişeği, 34 adet av tüfeği fişeği, 5 adet uzun namlulu silah dürbünü ve 1 adet cep telefonu ele geçirildi. Olayla ilgili yakalanan şüpheli hakkında adli işlemlere başlandı. - SİNOP