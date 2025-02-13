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Sinop'ta Ruhsatsız Silah ve Mühimmat Kaçakçılığına Operasyon

Sinop'ta Ruhsatsız Silah ve Mühimmat Kaçakçılığına Operasyon
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Sinop'ta yapılan çalışmalarda ruhsatsız silah ve mühimmat ele geçirildi, bir kişi gözaltına alındı. Jandarma, mühimmat kaçakçılığına karşı sıkı bir mücadele yürütüyor.

Sinop'ta silah ve mühimmat kaçakçılığı ile mücadeleye yönelik yapılan çalışmalar kapsamında ruhsatsız silah ve fişek ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.

Sinop İl Jandarma Komutanlığı tarafından mühimmat kaçakçılığı ile mücadeleye yönelik yapılan çalışmalar kapsamında 3 adet 9 mm çapında ruhsatsız tabanca, 1 adet 7,65 mm çapında ruhsatsız tabanca, 3 adet ruhsatsız av tüfeği, 1 adet kama, 47 adet tabanca fişeği, 34 adet av tüfeği fişeği, 5 adet uzun namlulu silah dürbünü ve 1 adet cep telefonu ele geçirildi. Olayla ilgili yakalanan şüpheli hakkında adli işlemlere başlandı. - SİNOP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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