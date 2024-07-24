Sinop'ta Ruhsatsız Silah Taşıyanlara Operasyon
Sinop İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ruhsatsız silah taşıyan ve düğün organizasyonlarında hedef gözetmeksizin silahla ateş eden şahıslara yönelik operasyonlar düzenledi. Operasyonlarda 28 silah ele geçirildi ve 16 şüpheli hakkında işlem yapıldı.
Sinop'ta jandarma tarafından ruhsatsız silah taşıyan ve düğün organizasyonlarında hedef gözetmeksizin silahla ateş eden şahıslara yönelik operasyonlar düzenlendi.
Sinop İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından 1-24 Temmuz tarihleri arasında ruhsatsız silah taşıyan ve düğün organizasyonlarında hedef gözetmeksizin silahla ateş eden şahıslara yönelik operasyonlar gerçekleştirildi. Yapılan operasyonlarda 18 ruhsatsız tabanca, 4 kurusıkıdan çevrilmiş tabanca, 6 ruhsatsız av tüfeği olmak üzere toplam 28 silah ele geçirildi. Operasyonlar kapsamında 16 şüpheli hakkında işlem yapıldı. - SİNOP