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Sinop'ta Polis Operasyonu: 1300 Litre Sahte Alkol Ele Geçirildi

Sinop'ta Polis Operasyonu: 1300 Litre Sahte Alkol Ele Geçirildi
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Sinop'ta düzenlenen operasyonda bin 300 litre sahte alkol bulundu, bir kişi gözaltına alındı. Emniyet, kaçak alkol konusunda yasal işlemler başlattı.

Sinop'ta polis ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda bin 300 litre sahte alkol ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü ekiplerince Sinop'ta gerçekleştirilen operasyonda bin 300 litre kaçak/sahte etil alkol ele geçirildi. Operasyonda yakalanan 1 şahıs hakkında yasal işlemler başlatıldı. - SİNOP

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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