Sinop'ta park halindeki otomobilde çıkan yangın kısa sürede söndürüldü

Sinop'ta park halindeki bir otomobilde çıkan yangın kısa sürede söndürüldü.

Yangın, saat 13.30 sıralarında Kefevi Mahallesi Öğretmenler Sitesi Yolu Sokakta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Kerim Demiral'a ait park halindeki 57 AJJ 993 plakalı otomobilin motor kısmında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın kısa sürede büyürken, durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yangın, itfaiye ekiplerince kısa sürede söndürülürken otomobil kullanılamaz hale geldi. - SİNOP