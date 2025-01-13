Sinop'ta Park Halindeki Otomobil Yangında Kullanılamaz Hale Geldi
Sinop'un Boyabat ilçesinde park halindeki bir otomobil, orman işçisine ait bir araç, aniden yanmaya başladı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü ancak araç tamamen yandı ve kullanılamaz hale geldi.
Sinop'ta park halindeki bir otomobil yanarak kullanılamaz hale geldi.
Sinop'un Boyabat ilçesi Bürnük köyünde orman işçisine ait araç, ormanlık alana yakın bir noktada park halindeyken aniden yanmaya başladı. Alevler kısa sürede büyüdü. Yangın, olay yerine gelen itfaiye ekiplerince söndürüldü. Yangında araç tamamen yanarak demir yığınına döndü. - SİNOP
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa