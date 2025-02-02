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Sinop'ta Park Halindeki Araçta Yangın

Sinop'ta Park Halindeki Araçta Yangın
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Sinop'un Gelincik Mahallesi'nde park halindeki bir kamyonette çıkan yangın paniğe neden oldu. İtfaiye ekipleri, yangını büyümeden söndürdü. İlk incelemelere göre, dışarıdan atılan yanıcı bir maddenin yangına sebep olduğu değerlendiriliyor.

Sinop'ta park halindeki araçta çıkan yangın paniğe neden oldu.

Olay, Gelincik Mahallesi Pervane mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, park halindeki bir kamyonette henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangını fark eden bir vatandaş durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Olay yerine itfaiye polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine hızla gelen itfaiye ekipleri tarafından yangın büyümeden söndürüldü.

İtfaiye ekiplerinin ön incelemesinde dışarıdan yanıcı bir maddenin kamyonetin içine atıldığı, bu nedenle aracın arka kısmında bulunan bazı maddelerin tutuştuğu, yangının bu nedenle çıktığı değerlendiriliyor. - SİNOP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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