Sinop'ta Otomobilin Çarptığı Yaya Hayatını Kaybetti

Sinop'ta yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobilin çarptığı yaya, yaşam mücadelesini kaybetti.

Kaza, saat 18.10'da Ordu Mahallesi 15 Eylül Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.K.'nın (30) kullandığı 57 AR 255 plakalı otomobil, Samsun istikametinden Sinop'a doğru hareket ettiği sırada yolun karşısına geçmekte olan Nizamettin Gökçü'ye çarptı. Çarpmanın etkisiyle ağır yaralanan Gökçü, sağlık ekipleri tarafından Sinop Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yoğun bakımda tedavi altına alınan Nizamettin Gökçü, hayatını kaybetti. - SİNOP