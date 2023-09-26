Sinop'ta Otomobilden Silahlı Saldırı: Bir Kişi Yaralandı

Sinop'un Türkeli ilçesinde bir kişi, otomobilden silahla ateş edilerek yaralandı. Olayda yaralanan kişi, hastaneye kaldırıldı ve saldırgan polise teslim oldu.