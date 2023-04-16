Sinop'ta otomobil yayaya çarptı
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Sinop'ta meydana gelen trafik kazasında otomobilin çarptığı yaya yaralandı.
Sinop'ta meydana gelen trafik kazasında otomobilin çarptığı yaya yaralandı.
Kaza, saat 00.00 sıralarında Gazi Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, A.A.(18)'nın kullandığı 06 RU 332 plakalı otomobil, seyir halindeyken karşıdan karşıya geçmek isteyen N.G.'ye çarptı. Çarpmanın etkisiyle yere düşen N.G. başından yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı, Sinop Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - SİNOP
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa