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Sinop'ta otomobil uçurumdan düştü, kaza anı canlı yayında

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Sinop'un Boyabat ilçesinde meydana gelen trafik kazasında otomobil uçurumdan aşağıya yuvarlandı. Kazanın canlı yayında görüntüleri sosyal medyada paylaşıldı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Sinop'un Boyabat ilçesinde otomobil uçurumdan düştü. O anlar canlı yayına yansıdı.

Kaza, Sinop'un Boyabat ilçesi Yaylacık köyü mevkiinde 10.00 saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Yaylacık Köyü Yaylası'na gitmekte olan sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu uçurumdan aşağıya yuvarlandı. Kazada Mehmet Ç., Kemal A., Yaşar Ç. ve Melek A. yaralandı. Kaza anı sosyal medya hesabından canlı yayında olan Kemal A.'nın kamerasına yansıdı. Kazayı canlı yayından gören vatandaşlar durumu 112'ye haber verdi. Yaralılar sağlık ekiplerince Boyabat 75. Yıl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan Melek A.'nın durumunun ağır olduğu, Sinop Atatürk Devlet Hastanesi yoğun bakımında tedavi altında bulunduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - SİNOP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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