Sinop'ta otomobil takla attı, sürücü yaralandı
Sinop'un Bostancılı Mahallesi'nde meydana gelen kazada, virajı alamayan bir otomobil takla attı ve sürücü yaralandı. Yaralı sürücü hastaneye kaldırıldı.
Sinop'ta virajı alamayan otomobilin takla attığı kazada sürücü yaralandı.
Kaza, Bostancılı Mahallesi Pervane Yokuşu'nda saat 14.15'te meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hasan Çetin'in kullandığı 57 AG 767 plakalı otomobil, virajı alamayarak yolun solunda bulunan refüje çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobil takla attı. Kazada yaralanan sürücü, sağlık ekiplerince Sinop Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SİNOP