Sinop'ta otomobil refüje çıktı, sürücü hafif yaralandı
Sinop'ta meydana gelen kazada bir otomobil refüje çıkarak kaza yaptı. Sürücü hafif yaralanırken, sağlık durumu iyi olduğu belirtildi.
Sinop'ta otomobilin refüje çıktığı kazada sürücü hafif yaralandı.
Kaza, 10.45'te Bostancılı Mahallesi'ndeki Adliye Ek Binası önünde gerçekleşti. Edinilen bilgiye göre, F.A'nın kullandığı 55 BR 689 plakalı otomobil Sinop istikametinden havaalanı istikametine seyir halindeyken direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun sağ tarafındaki bariyerlere çarptıktan refüje çıktı. Kazada otomobil sürücüsünün sağlık durumunun iyi olduğu tedbir amaçlı Sinop Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldığı öğrenildi. - SİNOP