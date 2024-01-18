Sinop'ta otomobil ormana uçtu, sürücü yaralandı
Sinop'ta meydana gelen kazada otomobil virajı alamayarak ormana uçtu ve sürücü hafif şekilde yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yaralı hastaneye kaldırıldı.
Sinop'ta otomobilin virajı alamayarak ormana uçtuğu kazada sürücü yaralandı.
Kaza, Ayancık- Sinop yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, E.H.(27) idaresindeki 27 PM 668 plakalı otomobil Sinop istikametinde seyir halindeyken sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu virajı dönemeyerek ormanlık alana uçtu. Kazada sürücü E.H. hafif şekilde yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince yaralı E.H. ambulansla Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - SİNOP