Sinop'ta Otomobil Motosiklete Çarptı, 1 Yaralı

Sinop'ta otomobilin motosiklete çarptığı kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, 12.20'de Kaleyazısı Mahallesi Kapıcı Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İ.Ş.'nin kullandığı 57 ABJ 372 plakalı otomobil Batur Caddesi üzerinde seyir halindeyken Kapıcı Sokak'a geldiği sırada M.A.'nın kullandığı 57 KB 724 plakalı motosiklete çarptı. Kaza sonucu motosiklet sürücüsü hafif şekilde yaralandı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı, yapılan ilk müdahalenin ardından Sinop Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - SİNOP