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Sinop'ta Otomobil Motosiklete Çarptı: 1 Yaralı

Sinop'ta Otomobil Motosiklete Çarptı: 1 Yaralı
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Sinop'ta bir otomobilin motosiklete çarptığı kazada motosiklet sürücüsü yaralandı. Kaza, Gelincik Mahallesi'nde meydana geldi. Yaralı, hastaneye kaldırıldı.

Sinop'ta otomobilin motosiklete çarptığı kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, 15.20'de Gelincik Mahallesi Pervane mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Latif B. idaresindeki 57 AV 870 plakalı otomobil, Gelincik Kavşağı'ndan Gelincik Yolu istikametine dönmek isterken, Pervane rampasından şehir merkezi istikametine seyir halinde olan İbrahim Ç.'nin kullandığı 57 AJJ 309 plakalı motosiklete çarptı. Kazada motosiklet sürücüsü İbrahim Ç. yaralandı. Yaralı, sağlık ekiplerince Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - SİNOP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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