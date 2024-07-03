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Sinop'ta otomobil kurşunlama olayı zanlıları yakalandı

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Sinop'ta bir otomobilin kurşunlanması olayıyla ilgili polis ekipleri tarafından yapılan operasyonda, olayı gerçekleştiren şüpheli şahıslar yakalandı. Şüphelilerin ikametlerinde ve araçlarında yapılan aramalarda sentetik ecza maddesi ve mermi ele geçirildi. Ayrıca, olayda kullanılan ruhsatsız tabanca da bulundu. Yakalanan şüpheliler hakkında yasal işlemler başlatıldı.

Sinop'ta bir otomobilin kurşunlanması olayı zanlısı iki kişi yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, 02 Temmuz'da il merkezinde bir aracın kurşunlanması olayıyla ilgili polis ekiplerince yürütülen operasyonda, olayı gerçekleştiren şüpheli şahıslar tespit edildi. Şüpheli şahısların ikametlerinde ve araçlarında yapılan aramalarda 66 adet sentetik ecza maddesi ve 10 adet mermi ele geçirildi. Olayda kullanılan 1 adet ruhsatsız tabanca saklandığı yerde bulundu.

Yakalanan iki şüpheli şahıs hakkında gerekli yasal işlemler başlatıldı. - SİNOP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Sinop Güvenlik Suç 3.Sayfa Güncel Haberler

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