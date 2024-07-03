Sinop'ta otomobil kurşunlama olayı zanlıları yakalandı

Sinop'ta bir otomobilin kurşunlanması olayı zanlısı iki kişi yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, 02 Temmuz'da il merkezinde bir aracın kurşunlanması olayıyla ilgili polis ekiplerince yürütülen operasyonda, olayı gerçekleştiren şüpheli şahıslar tespit edildi. Şüpheli şahısların ikametlerinde ve araçlarında yapılan aramalarda 66 adet sentetik ecza maddesi ve 10 adet mermi ele geçirildi. Olayda kullanılan 1 adet ruhsatsız tabanca saklandığı yerde bulundu.

Yakalanan iki şüpheli şahıs hakkında gerekli yasal işlemler başlatıldı. - SİNOP