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Sinop'ta Otomobil Kazası: Sürücü Kalp Krizi Geçirerek Hayatını Kaybetti

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Sinop'ta seyir halinde olan bir sürücü, kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti. Sürücünün aracı şarampole devrildi.

Sinop'ta otomobille seyir halindeyken kalp krizi geçiren sürücü Ramazan Gündoğdu (62), hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, sabah saatlerinde 57 FC 577 plakalı otomobiliyle Durağan-Dikmen kara yolunda seyir halinde olan Ramazan Gündoğdu, aniden fenalaşarak kalp krizi geçirdi. Direksiyon hakimiyetini kaybeden Gündoğdu'nun aracı yol kenarındaki şarampole devrildi. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Olay yerine intikal eden sağlık ekipleri, Ramazan Gündoğdu'nun hayatını kaybettiğini belirledi. Kaza sonrası olay yerine gelen jandarma ekipleri güvenlik önlemleri alırken şarampole devrilen otomobil AFAD görevlileri tarafından çıkarıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SİNOP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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