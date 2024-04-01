YEREL SEÇİMLER Türkiye Geneli Sonuçları İl Sonuçları İlçe Sonuçları Partilerin Durumu Kazananlar
Üye Girişi
YEREL SEÇİMLER Türkiye Geneli Sonuçlar İl Sonuçları İlçe Sonuçları Partilerin Durumu Kazananlar
Haberler

Sinop'ta otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı, 1 kişi yaralandı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sinop'ta otomobilin ile hafif ticari aracın çarpıştığı trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, saat 16.30 sıralarında Gelincik Mahallesi Stat Yolu'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 57 AAS 499 plakalı hafif ticari araç ile 57 AN 909 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada 57 AAS 499 plakalı araçta bulunan Batuhan K. yaralandı. Yaralı, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. - SİNOP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Sinop 3.Sayfa Otomobil Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Seçimden sonra TL'nin durumu ne olacak? Dünyaca ünlü banka, TL için ne dedi? Bayram ikramiyesi ne zaman yatacak 2024? Rüyada havuç görmek ne anlama gelir? Rüyada siyah havuç görmek, rüyada çürük havuç görmek nedir? Rüyada havuç tarlası görmek ne demektir? Sevgiliye Günaydın Mesajı - 2024 Sevgiliye uzun ve kısa günaydın mesajları, Sevgiliye yazılacak en güzel günaydın mesajları! 1 Nisan şakaları: En güzel ve komik 1 Nisan şakaları nelerdir? Arkadaşa, sevgiliye, dosta yapılan 1 Nisan şakaları! 1 Nisan esprileri! Memur maaşları bayramdan önce yatacak mı? Muhtar azaları para alıyor mu, maaşları var mı? 5 Nisan Tarihte Bugün ne odu? 5 Nisan'da ne oldu? 5 Nisan ne günü? 5 Nisan'da doğan ünlüler! 5 Nisan Tarihte Bugün ne odu? 5 Nisan'da ne oldu? 5 Nisan ne günü? 5 Nisan'da doğan ünlüler! Tarihte bugün ne oldu? 4 Nisan tarihinde ne oldu, kim doğdu, kim öldü, hangi önemli olaylar oldu? İşte, 4 Nisan'da yaşananlar! 2 Nisan Tarihte Bugün ne odu? 2 Nisan'da ne oldu? 2 Nisan ne günü? 2 Nisan'da doğan ünlüler! Tarihte bugün ne oldu? 1 Nisan tarihinde ne oldu, kim doğdu, kim öldü, hangi önemli olaylar oldu? İşte, 1 Nisan'da yaşananlar! 2 Nisan Salı okullar tatil mi? Yarın okul yok mu? BUSKİ Bursa su kesintisi: Bursa'da sular ne zaman gelecek? 1-2 Nisan 2024 Bursa su kesintisi listesi! ASAT Antalya su kesintisi: Antalya'da sular ne zaman gelecek? 1-2 Nisan 2024 Antalya su kesintisi listesi!
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title