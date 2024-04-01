Sinop'ta otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı, 1 kişi yaralandı

Sinop'ta otomobilin ile hafif ticari aracın çarpıştığı trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, saat 16.30 sıralarında Gelincik Mahallesi Stat Yolu'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 57 AAS 499 plakalı hafif ticari araç ile 57 AN 909 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada 57 AAS 499 plakalı araçta bulunan Batuhan K. yaralandı. Yaralı, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. - SİNOP