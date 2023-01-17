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Sinop'ta otomobil boşluğa düştü: 2 yaralı

3. Sayfa Haberleri

Sinop'ta otomobil boşluğa düştü: 2 yaralı

Sinop'ta istinat duvarı boşluğuna düşen otomobilde bulunan 2 kişi yaralandı.

Sinop'ta istinat duvarı boşluğuna düşen otomobilde bulunan 2 kişi yaralandı.

Kaza, saat 17.30 sıralarında Ada Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre N.S., 57 AH 540 plakalı otomobilini apartmanın girişine park etmeye çalıştığı sırada direksiyon kontrolünü kaybederek istinat duvarı boşluğuna düştü. Otomobilde bulunan şoför ile yolcu R.K. yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerince Sinop Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Otomobil çekici yardımıyla düştüğü boşluktan çıkarıldı.

Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. - SİNOP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Sinop 3. Sayfa Haberler

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