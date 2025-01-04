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Sinop'ta örtü yangını: 20 dönüm alan zarar gördü

Sinop'ta örtü yangını: 20 dönüm alan zarar gördü
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Sinop'un Adabaşı mevkisinde çıkan örtü yangınında yaklaşık 20 dönüm alan zarar gördü. Yangına itfaiye ekipleri müdahale ederek kontrol altına aldı.

Sinop'ta çıkan örtü yangınında yaklaşık 20 dönüm alan zarar gördü.

Yangın, saat 15.20'de Sinop Adabaşı mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, diken ve çalılıkla kaplı alanda henüz belli olmayan bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale etti. İtfaiyenin çalışması sonucu yangını kontrol altına alındı ve soğutma çalışması yapıldı.

Yangın sonucu 20 dönüm alanın zarar gördüğü öğrenildi. - SİNOP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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