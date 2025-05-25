Sinop'ta Ormanda Silahla Vurulmuş Genç Bulundu

Sinop'ta ailesinin kendisinden haber alamadığı genç, ormanda silahla vurulmuş halde ölü bulundu.

Edinilen bilgilere göre, uzun süre kendisine ulaşamayan Sinan Öz'ün(25) ailesi durumu yetkililere bildirdi. Polis ekiplerinin yaptığı araştırma sonucunda gencin cansız bedeni, Osmaniye Mahallesi Tosunbey mevkisinde ormanlık alanda silahla vurulmuş halde bulundu. Sağlık ekipleri tarafından yapılan incelemede gencin hayatını kaybettiği belirlendi. Gencin cansız bedeni, otopsi için Sinop Atatürk Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SİNOP