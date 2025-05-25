Sinop'ta Ormanda Silahla Vurulmuş Genç Bulundu

Sinop'ta Ormanda Silahla Vurulmuş Genç Bulundu
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sinop'ta ailesinin uzun süre ulaşamadığı 25 yaşındaki Sinan Öz, ormanda silahla vurulmuş halde ölü bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Sinop'ta ailesinin kendisinden haber alamadığı genç, ormanda silahla vurulmuş halde ölü bulundu.

Edinilen bilgilere göre, uzun süre kendisine ulaşamayan Sinan Öz'ün(25) ailesi durumu yetkililere bildirdi. Polis ekiplerinin yaptığı araştırma sonucunda gencin cansız bedeni, Osmaniye Mahallesi Tosunbey mevkisinde ormanlık alanda silahla vurulmuş halde bulundu. Sağlık ekipleri tarafından yapılan incelemede gencin hayatını kaybettiği belirlendi. Gencin cansız bedeni, otopsi için Sinop Atatürk Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SİNOP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Yönetmen Kubrick'in 14 yıl yaşadığı evi satışa çıkarıldı, fiyatı dudak uçuklattı

Ünlü yönetmenin efsane evi satışa çıkarıldı! Fiyatı servet değerinde
Suudi Arabistan'da 73 yıllık alkol yasağı bitiyor

73 yıllık yasak bitiyor! 3 alkollü ürün artık raflarda olacak
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kamera karşısına geçen doktordan sağlık camiasını karıştıran sözler

Kamera karşısına geçen doktordan sağlık camiasını karıştıran sözler
Eski Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen: CHP bizim bıraktığımız projeleri kapattı

Eski başkandan yaylım ateşi: Bıraktığımız projeleri kapattılar
Konya'da büyük fuhuş operasyonu: 21 şüpheli tutuklandı, 74 kadın kurtarıldı

Yer: Konya! Hepsi fuhuştan tutuklandı
Seda Akgül'ün yeni mesleği duyanları şaşırtıyor

Bir dönemin aranan ismiydi! Yeni mesleği şaşırttı
Yüzerken karşılaştığı ölü yunusu omzuna alıp, kıyıya bıraktı

Deniz kenarında oturan vatandaşları şaşkına çeviren görüntü
Ve Meclis'e geldi! Trafik cezaları sil baştan değişiyor, işte madde madde yeni liste

Cezalar sil baştan değişiyor, işte madde madde yeni liste
Narin Güran'ın ailesini ziyaret eden Gergerlioğlu'ndan ezber bozan sözler: İki kişi masum

Narin'in ailesini ziyaret eden DEM'li vekil ezber bozdu: İkisi masum
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.